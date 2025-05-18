Левый Берег – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги начался 18 мая в 15:30
18 мая проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».
Команды играют на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.
Украинская Премьер-лига, 29-й тур. 18 мая
Левый Берег – Рух – 1:0 (обновляется)
Гол: Шастал, 15
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.
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