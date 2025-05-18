Левый Берег – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 мая проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Команды играют на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур. 18 мая

Левый Берег – Рух – 1:0 (обновляется)

Гол: Шастал, 15

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.