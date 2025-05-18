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Украина. Первая лига
18 мая 2025, 16:35 | Обновлено 18 мая 2025, 17:06
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0

Левый Берег – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги начался 18 мая в 15:30

18 мая 2025, 16:35 | Обновлено 18 мая 2025, 17:06
102
0
Левый Берег – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Левый Берег

18 мая проходит матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Команды играют на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Украинская Премьер-лига, 29-й тур. 18 мая

Левый Берег Рух 1:0 (обновляется)

Гол: Шастал, 15

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Шастал, 15 мин.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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