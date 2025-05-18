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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 17:10 | Обновлено 18 мая 2025, 17:11
3144
0

Черноморец – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 мая проходит матч 29-го тура чемпионата Украины

18 мая 2025, 17:10 | Обновлено 18 мая 2025, 17:11
3144
0
Черноморец – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур, 18 мая
Черноморец – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)
Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (пен.)

ГОЛ, 0:1! Андрей Ярмоленко, 54 мин.

ГОЛ, 1:1! Алексей Хобленко, 68 мин.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо видео голов и обзор Андрей Ярмоленко пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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