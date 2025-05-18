Украина. Премьер лига18 мая 2025, 17:10 | Обновлено 18 мая 2025, 17:11
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Черноморец – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
18 мая проходит матч 29-го тура чемпионата Украины
18 мая 2025, 17:10 | Обновлено 18 мая 2025, 17:11
3144
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором играют «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур, 18 мая
Черноморец – Динамо Киев – 0:0 (обновляется)
Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (пен.)
ГОЛ, 0:1! Андрей Ярмоленко, 54 мин.
ГОЛ, 1:1! Алексей Хобленко, 68 мин.
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