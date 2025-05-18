Роналду получил шанс сыграть на КЧМ. Сенсационные предложения

Неназванный бразильский клуб сделал предложение легендарному португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Marca.

Источник не называет команду, но уточняет, что она примет участие на клубном чемпионате мира. Из бразильских клубов на КМЧ-2025 сыграют «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, в каком году Криштиану Роналду планирует завершить карьеру.