Роналду получил шанс сыграть на КЧМ. Сенсационные предложения
Криштиану интересуется один из бразильских грандов
Неназванный бразильский клуб сделал предложение легендарному португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщает испанское издание Marca.
Источник не называет команду, но уточняет, что она примет участие на клубном чемпионате мира. Из бразильских клубов на КМЧ-2025 сыграют «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе».
В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.
Ранее сообщалось, в каком году Криштиану Роналду планирует завершить карьеру.
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