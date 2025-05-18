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  4. ВИДЕО. Эмери прямо на пресс-конференции унизил гранд АПЛ
Англия
18 мая 2025, 16:55 |
429
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ВИДЕО. Эмери прямо на пресс-конференции унизил гранд АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» признался, что ожидал поражения «МЮ» от «Челси»

18 мая 2025, 16:55 |
429
1
ВИДЕО. Эмери прямо на пресс-конференции унизил гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Вечером, 16 мая, состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Местом проведения матча стал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На послематчевой пресс-конференций главный тренер «вилланов» Унаи Эмери проверил результат матча «Челси» - «Манчестер Юнайтед». «Синие» победили со счетом 1:0, и коуч сказал, что «ожидал этого», и после этого начал смеяться.

ВИДЕО. Эмери прямо на пресс-конференции унизил гранд АПЛ прямо на пресс-конференции

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед Астон Вилла Унаи Эмери
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Winner21
Спірт.юа принижує себе щоденно, публікуя подібні "новини", після яких дійсно хочеться тільки сміятися
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