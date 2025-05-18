Вечером, 16 мая, состоялся поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Местом проведения матча стал стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

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На послематчевой пресс-конференций главный тренер «вилланов» Унаи Эмери проверил результат матча «Челси» - «Манчестер Юнайтед». «Синие» победили со счетом 1:0, и коуч сказал, что «ожидал этого», и после этого начал смеяться.

ВИДЕО. Эмери прямо на пресс-конференции унизил гранд АПЛ прямо на пресс-конференции