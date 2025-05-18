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  4. ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – они проиграют»
Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 02:04 |
348
2

ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – они проиграют»

«Карпаты» уступили на выезде «Колосу»

18 мая 2025, 02:04 |
348
2
ЛУПАШКО: «Заберите у Динамо трех защитников и Ярмоленко – они проиграют»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер львовский «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал поражение от «Колоса» в матче 29-го тура УПЛ.

– Трудно принять такой результат. Думаю, что по игре мы не заслуживали поражения, но и на победу тоже нет. Ведь качество было не самым лучшим. Учитывая количество потерь перед матчем и во время него, считаю, что качество игры неплохое, учитывая все проблемы.

– Вы говорите о не лучшем качестве игры. Почему «Карпаты» сегодня не были похожими на себя?

– Условно говоря, заберите у «Динамо» трех центральных защитников, Ярмоленко... У нас же сегодня еще не играл Очеретько. В ходе игры заберите основного инсайда и вингера, которые попросили замены. Я думаю, что это семь-восемь футболистов, поэтому другой рисунок игры. Проблема не в том, что эти, кто играли не качественно выполняли свою работу, а проблема в том, что многие играли в непривычных для себя условиях, позициях. Учитывая то, какие у нас были изменения, сегодня мы не могли требовать то, что мы обычно просим в развитии на мяче. Поскольку надо было делать большие перестройки.

– Что скажете об игре Танды на позиции центрального защитника?

– Если не брать момент на последней минуте, то он сыграл очень качественно и мне понравилось то, что Патрисио делал на мяче, как он вел борьбу. «Колос» много играет вертикально и Танда смог это нейтрализовать. Понимаем, что он не является центральным защитником, поэтому такие ошибки допускаем.

– Почему именно Танда вышел в центре защиты и как долго вы выбирали, кого выпускать на этой позиции?

– Выбирали до вчерашнего дня. Честно говоря, если бы это был не конец сезона, то играл бы Киричок, сто процентов. Впрочем, мы понимаем, насколько высокое давление было в этом матче. Также думали о Пабло ... Смотрели на неделе и я увидел в Танде больше уверенности в том, что он может сыграть на этой позиции. Думали о Мирошниченко, но у нас и на флангах нет альтернативы. На эту игру осталось номинально три защитника и надо было что-то придумывать.

– Впереди последний поединок сезона. Теперь ситуация складывается так, что не все зависит от «Карпат». Однако в любом случае это хорошая возможность поблагодарить болельщиков за сезон в матче против «Зари». Для «Карпат» это будет последний бой?

– Я думаю, что надо до последнего верить в себя, в идею, в болельщиков и команду. Тогда все будет хорошо. Хотим увидеть болельщиков на игре, будем играть для них и отдаваться с первой до последней минуты.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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SviSviLevenko
Насправді, дуже адекватні відповіді. Ще й приклад додав, щоб точно зрозуміли. Ще й уточнив, що проблема не у відсутності гравців – а у незручних ролях для тих, хто був. Знімаю капелюха. 
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0
Akkerman65
Что забирать, если и так нет в Динамо даже одного качественного защитника, а "очень опытный" Ярмоленко должен поменять бутсы на кресло в одном из кабинетов команды.
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