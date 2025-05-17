Англия17 мая 2025, 19:30 | Обновлено 17 мая 2025, 19:33
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Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии 2024/25
17 мая 2025, 19:30 | Обновлено 17 мая 2025, 19:33
249
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17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Эзе, 16
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.
CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025
Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl
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