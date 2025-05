Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Эзе, 16

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.

CRYSTAL PALACE STRIKE FIRST IN THE FINAL 😲



Who else but @EbereEze10!? 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/CQGR9cUFPl