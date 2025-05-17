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  4. Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
17 мая 2025, 19:30 | Обновлено 17 мая 2025, 19:33
249
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии 2024/25

17 мая 2025, 19:30 | Обновлено 17 мая 2025, 19:33
249
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Уэмбли в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Англии 2024/25. Финал, 17 мая

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Эзе, 16

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Эзе, 16 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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