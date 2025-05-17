Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 мая в 13:00 стартовал матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Перед началом матча «Кривбасс» находится на шестом месте в турнирной таблице (43 пункта), а вот «Оболонь» занимает 11-ю позицию (29 баллов).

УПЛ. 29-й тур. 17 мая

«Кривбасс» Кривой Рог – «Оболонь» Киев – 0:0 (первый тайм)