Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 13:16 |
99
0

Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 29-го тура УПЛ начался в 13:00

17 мая 2025, 13:16 |
99
0
Кривбасс – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

17 мая в 13:00 стартовал матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Перед началом матча «Кривбасс» находится на шестом месте в турнирной таблице (43 пункта), а вот «Оболонь» занимает 11-ю позицию (29 баллов).

УПЛ. 29-й тур. 17 мая

«Кривбасс» Кривой Рог – «Оболонь» Киев – 0:0 (первый тайм)

По теме:
ВИДЕО. Очередной гол Батисты. Полесье открыло счет в игре с Зарей
Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не пришли на интервью. КДК УАФ обязал Александрию оплатить штраф
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Футбол | 17 мая 2025, 12:45 5
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова
Последний раз. Наполи готовит финальное предложение о трансфере Судакова

«Шахтер» отклонил первый запрос итальянского клуба о переходе украинца

О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
Другие виды | 16 мая 2025, 20:31 6
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть

Итоги жеребьевки финальной части чемпионата Европы по гандболу 2026

Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Футбол | 16.05.2025, 15:23
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Футбол | 17.05.2025, 12:00
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17.05.2025, 09:09
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 1
Бокс
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 8
Футбол
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
15.05.2025, 09:30 214
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 21
Другие виды
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
15.05.2025, 11:22 1
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем