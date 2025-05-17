Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ
17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Уже на 2-й минуте игроки «Карпат» могли выходить вперед, но удар Мирошниченко прошел мимо ворот.
На 9-й минуте Бруниньо получил мяч в штрафной площадке соперника и сильно пробил. «Кожаный» на своем пути нашел игрока «Колоса» Илира Красничи, от которого залетел в ворота.
УПЛ. 29-й тур. 17 мая
Колос Ковалевка - Карпаты Львов - 0:1 (первый тайм)
Голы: Красничи, 9 (автогол)
Видео голов и обзор матча
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