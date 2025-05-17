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  4. Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 13:27 |
244
0

Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 29-го тура УПЛ

17 мая 2025, 13:27 |
244
0
Колос – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

17 мая в матче 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, встретились «Колос» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Уже на 2-й минуте игроки «Карпат» могли выходить вперед, но удар Мирошниченко прошел мимо ворот.

На 9-й минуте Бруниньо получил мяч в штрафной площадке соперника и сильно пробил. «Кожаный» на своем пути нашел игрока «Колоса» Илира Красничи, от которого залетел в ворота.

УПЛ. 29-й тур. 17 мая

Колос Ковалевка - Карпаты Львов - 0:1 (первый тайм)

Голы: Красничи, 9 (автогол)

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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