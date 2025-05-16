Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье проявляет интерес к нападающему Вересу. Ровенчане смотрят молдован
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 23:56 |
373
0

Полесье проявляет интерес к нападающему Вересу. Ровенчане смотрят молдован

Команда Олега Шандрука может претерпеть кадровые изменения

16 мая 2025, 23:56 |
373
0
Полесье проявляет интерес к нападающему Вересу. Ровенчане смотрят молдован
НК Верес. Николай Гайдучик

Как стало известно Sport.ua, нападающим «Вереса» Николаем Гайдучиком активно интересуется «Полесье». В текущем сезоне ровенчанин провел в чемпионате 28 поединков и стал автором 5 голов.

По имеющейся информации, в межсезонье могут также сменить «прописку» вратарь «Вереса» Андрей Кожухарь, полузащитники Игорь Харатин и Виталий Дахновский, у которых есть предложения от других клубов.

Зато селекционеры «Вереса» внимательно следят за двумя потенциальными новичками, которые выступают в чемпионате Молдовы.

Пока в активе футболистов «Вереса» 35 очков и они занимают 9-е место в УПЛ.

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал об интересе к нападающему Николаю Гайдучику.

По теме:
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Разногласия есть, но… Детали переговоров Наполи и Шахтера по Судакову
Николай Гайдучик Верес Ровно Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Андрей Кожухарь Игорь Харатин Виталий Дахновский чемпионат Молдовы по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16 мая 2025, 09:10 7
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»

Именитый тренер – о Ламине Ямале

Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 16 мая 2025, 00:40 1
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Боксер считает, что бой будет за украинцем

Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Футбол | 16.05.2025, 22:55
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»
Футбол | 17.05.2025, 00:02
Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»
Экс-капитан Динамо – о звезде сборной Украины: «Зверхний и эгоистичный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 19
Футбол
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 19
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
16.05.2025, 17:14 1
Бокс
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
15.05.2025, 09:30 214
Футбол
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем