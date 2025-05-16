Полесье проявляет интерес к нападающему Вересу. Ровенчане смотрят молдован
Команда Олега Шандрука может претерпеть кадровые изменения
Как стало известно Sport.ua, нападающим «Вереса» Николаем Гайдучиком активно интересуется «Полесье». В текущем сезоне ровенчанин провел в чемпионате 28 поединков и стал автором 5 голов.
По имеющейся информации, в межсезонье могут также сменить «прописку» вратарь «Вереса» Андрей Кожухарь, полузащитники Игорь Харатин и Виталий Дахновский, у которых есть предложения от других клубов.
Зато селекционеры «Вереса» внимательно следят за двумя потенциальными новичками, которые выступают в чемпионате Молдовы.
Пока в активе футболистов «Вереса» 35 очков и они занимают 9-е место в УПЛ.
Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал об интересе к нападающему Николаю Гайдучику.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый тренер – о Ламине Ямале
Боксер считает, что бой будет за украинцем