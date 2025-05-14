ВИДЕО. Защитник Баварии обратился к фанатам Монако, подтвердив переход

Английский защитник Эрик Дайер, в нынешнем сезоне выступавший за мюнхенскую Баварию, официально стал игроком Монако. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Эрик сам обратился к фанатам французского клуба, подтвердив трансфер в социальных сетях «Монако». Англичанин продолжит карьеру во Франции со старта будущего сезона.

Контракт 31-летнего англичанина с мюнхенской Баварией истекает в конце текущего сезона, и он оставит Мюнхен на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Бавария готова сделать трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро.