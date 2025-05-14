ВИДЕО. Защитник Баварии обратился к фанатам Монако, подтвердив переход
Эрик Дайер продолжит карьеру во Франции
Английский защитник Эрик Дайер, в нынешнем сезоне выступавший за мюнхенскую Баварию, официально стал игроком Монако. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Эрик сам обратился к фанатам французского клуба, подтвердив трансфер в социальных сетях «Монако». Англичанин продолжит карьеру во Франции со старта будущего сезона.
Контракт 31-летнего англичанина с мюнхенской Баварией истекает в конце текущего сезона, и он оставит Мюнхен на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Бавария готова сделать трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро.
𝑬𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒆𝒓 𝒂 𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒐𝒖𝒔 🤳 pic.twitter.com/bHVbC70z9u— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 14, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий интересно ответил на вопрос о своем будущем
Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Украины