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  4. ВИДЕО. Защитник Баварии обратился к фанатам Монако, подтвердив переход
Франция
14 мая 2025, 22:53 |
198
0

ВИДЕО. Защитник Баварии обратился к фанатам Монако, подтвердив переход

Эрик Дайер продолжит карьеру во Франции

14 мая 2025, 22:53 |
198
0
ВИДЕО. Защитник Баварии обратился к фанатам Монако, подтвердив переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Дайер

Английский защитник Эрик Дайер, в нынешнем сезоне выступавший за мюнхенскую Баварию, официально стал игроком Монако. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Эрик сам обратился к фанатам французского клуба, подтвердив трансфер в социальных сетях «Монако». Англичанин продолжит карьеру во Франции со старта будущего сезона.

Контракт 31-летнего англичанина с мюнхенской Баварией истекает в конце текущего сезона, и он оставит Мюнхен на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Бавария готова сделать трансфер суперзвезды за 150 миллионов евро.

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Эрик Дайер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Монако
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