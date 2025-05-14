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Испания
14 мая 2025, 09:35 | Обновлено 14 мая 2025, 10:17
974
0

Деку назвал лучшее место для Ямаля

Португалец ожидаемо выделил «Барселону»

14 мая 2025, 09:35 | Обновлено 14 мая 2025, 10:17
974
0
Деку назвал лучшее место для Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Португальский спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал будущее испанского вингера Ламина Ямаля и ситуацию с продлением контракта:

«Игрок должен быть счастлив там, где он находится, но я не вижу лучшего места для Ламина»

«Парень вырос здесь, он отсюда родом. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Поставив себя на его место, я бы хотел быть здесь, быть частью этого».

«Я не вижу никаких проблем, тем более что у него контракт до 2026 года. В конечном итоге продление произойдет».

Ранее сообщалось о том, что Флик после матча с «Реалом» выбрал игрока, который заменит Левандовски.

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Деку Ламин Ямаль Барселона
Даниил Кирияка Источник: ESPN
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