Деку назвал лучшее место для Ямаля

Португальский спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал будущее испанского вингера Ламина Ямаля и ситуацию с продлением контракта:

«Игрок должен быть счастлив там, где он находится, но я не вижу лучшего места для Ламина»

«Парень вырос здесь, он отсюда родом. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Поставив себя на его место, я бы хотел быть здесь, быть частью этого».

«Я не вижу никаких проблем, тем более что у него контракт до 2026 года. В конечном итоге продление произойдет».

Ранее сообщалось о том, что Флик после матча с «Реалом» выбрал игрока, который заменит Левандовски.