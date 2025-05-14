Деку назвал лучшее место для Ямаля
Португалец ожидаемо выделил «Барселону»
Португальский спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку прокомментировал будущее испанского вингера Ламина Ямаля и ситуацию с продлением контракта:
«Игрок должен быть счастлив там, где он находится, но я не вижу лучшего места для Ламина»
«Парень вырос здесь, он отсюда родом. У этого поколения игроков есть шанс войти в историю. Поставив себя на его место, я бы хотел быть здесь, быть частью этого».
«Я не вижу никаких проблем, тем более что у него контракт до 2026 года. В конечном итоге продление произойдет».
Ранее сообщалось о том, что Флик после матча с «Реалом» выбрал игрока, который заменит Левандовски.
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