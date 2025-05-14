Севилья переиграла Лас-Пальмас и почти обезопасила себя от вылета

В матче 36-го тура Ла Лиги Севилья дома минимально обыграла Лас-Пальмас со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Альваро Гарсия Паскуаль на 52-й минуте после передачи Люсьена Агуме.

«Севилья» набрала 41 очко (14 место) и практически обезопасила себя от вылета.

«Лас-Пальмасу» всерьез грозит понижение в дивизионе (32 очка, 19 место).

Ла Лига. 36 тур, 13 мая

Севилья – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Альваро Гарсия Паскуаль, 52

Фотогалерея