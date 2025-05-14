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Севилья
13.05.2025 22:30 – FT 1 : 0
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Испания
14 мая 2025, 00:39 | Обновлено 14 мая 2025, 00:44
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0

Севилья переиграла Лас-Пальмас и почти обезопасила себя от вылета

Единственный гол во встрече забил Альваро Гарсия Паскуаль на 52-й минуте

14 мая 2025, 00:39 | Обновлено 14 мая 2025, 00:44
50
0
Севилья переиграла Лас-Пальмас и почти обезопасила себя от вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура Ла Лиги Севилья дома минимально обыграла Лас-Пальмас со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Альваро Гарсия Паскуаль на 52-й минуте после передачи Люсьена Агуме.

«Севилья» набрала 41 очко (14 место) и практически обезопасила себя от вылета.

«Лас-Пальмасу» всерьез грозит понижение в дивизионе (32 очка, 19 место).

Ла Лига. 36 тур, 13 мая

Севилья – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Альваро Гарсия Паскуаль, 52

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Севилья Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Люсьен Агуме
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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