13.05.2025 22:30 – FT 1 : 0
Испания14 мая 2025, 00:39 | Обновлено 14 мая 2025, 00:44
50
0
Севилья переиграла Лас-Пальмас и почти обезопасила себя от вылета
Единственный гол во встрече забил Альваро Гарсия Паскуаль на 52-й минуте
14 мая 2025, 00:39 | Обновлено 14 мая 2025, 00:44
50
0
В матче 36-го тура Ла Лиги Севилья дома минимально обыграла Лас-Пальмас со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил Альваро Гарсия Паскуаль на 52-й минуте после передачи Люсьена Агуме.
«Севилья» набрала 41 очко (14 место) и практически обезопасила себя от вылета.
«Лас-Пальмасу» всерьез грозит понижение в дивизионе (32 очка, 19 место).
Ла Лига. 36 тур, 13 мая
Севилья – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Альваро Гарсия Паскуаль, 52
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