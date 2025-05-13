14 мая на "Ени Эскишехир" пройдет матч финала кубка Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Галатасараем». Поединок начнется в 20:45 по киевскому времени.

«Трабзонспор»

Команда – самая успешная за пределами Стамбула. Причем это не только исторические, давние успехи. Недавно получилось вернуть себе чемпионский титул. Да и в прошлом сезоне больше очков набрали только гранды, «Галатасарай» с «Фенербахче». Но в новом цикле, меняя наставников и подписывая новичков, в том числе Сикана и Зубкова, толком не могли прибавить.

Заметно лучше стало при очередном уже наставнике, Текке. Но в Суперлиге, несмотря на рывок весной, отвоевать утраченные позиции уже просто нет времени. В прошлом туре, играя как раз с чемпионом, без особенных шансов уступили ему со счетом 0-2. Тем важнее добиться успеха в кубке. Там до последнего везло со жребием: в соперниках были «Аланьяспор», «Эрзин Беледие», «Ризеспор», а в плей-офф – «Бодрум» с «Гезтепе». И как же помогали по пути голы Зубкова!

«Галатасарай»

Клуб, что мало кто помнит, позвал Окана Бурука тренировать в 2022-м году, когда упал в нижнюю часть таблицы. Бывший футболист гранда, он сразу вернул его на вершину футбола Турции. И сумел отстоять трофей в прошлом сезоне, несмотря на крайне упорную конкуренцию со стороны «Фенербахче».

Без проблем не обходится, особенно в этом сезоне. Команда провалилась в еврокубках и получила разгромное поражение в национальном Суперкубке. Но при этом есть все шансы оформить «золотой дубль». Все так же получается держать за спиной «Фенербахче». В прошлом туре, как раз в Трабзоне, больше часа игрового времени не могли взломать оборону хозяев. Но в итоге оформили очередные «гроссмейстерские» 2-0. Ну и в кубке прошли в четвертьфинале соседа, а потом справились с «Коньяспором».

Статистика личных встреч

В 2023–2024 «Галатасарай» выиграл все четыре очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Текке прибавят, еще и играя на нейтральном поле. Ждем, что чемпион снова выиграет при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,96).

Прогноз Sport.ua Трабзонспор Галатасарай Победа Галатасарая с форой «-1» 1,96 Сделать ставку

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