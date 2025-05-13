Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 22:00 финальный матч Кубка Италии
В среду, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Болонья» и «Милан».
Игра пройдет в столице Италии Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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