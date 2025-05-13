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Кубок Италии
Милан
14.05.2025 22:00 - : -
Болонья
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Кубок Италии
13 мая 2025, 14:21 |
23
0

Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 22:00 финальный матч Кубка Италии

13 мая 2025, 14:21 |
23
0
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья – Милан

В среду, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Болонья» и «Милан».

Игра пройдет в столице Италии Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Болонья – Милан
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Кубок Италии по футболу Болонья Милан Болонья - Милан смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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