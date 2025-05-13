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Кубок Украины
13 мая 2025, 13:54 | Обновлено 13 мая 2025, 14:43
408
4

Эксперт: «Без Кубка сезон для Шахтера будет провальным»

Богдан Блавацкий считает, что в финале Кубка психологическое преимущество будет на стороне «Динамо»

13 мая 2025, 13:54 | Обновлено 13 мая 2025, 14:43
408
4
Эксперт: «Без Кубка сезон для Шахтера будет провальным»
ФК Динамо Киев

14 мая в Житомире состоится финал Кубка Украины по футболу между отечественными грандами: «Динамо» и «Шахтером».

Известный по работе с командами Украины и Польши тренер Богдан Блавацкий в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в завтрашнем Классическом:

– В последнем туре «Динамо» и «Шахтер» не сумели победить, более того, на мой взгляд, киевляне провели в Житомире едва ли не худшую игру в текущем сезоне. Хорошо, что их вовремя подстраховали «Карпаты», которые остановили «Александрию», иначе бы у подопечных Александра Шовковского могли возникнуть проблемы с возвращением чемпионского титула.

– Возможно, участники финала банально берегли силы для очередного Классического?

– Что до динамовцев, то об этом не может даже быть и речи. В Житомире с «Полесьем» они играли в боевом составе, потому что в чемпионате чувствовали дыхание главного конкурента – «Александрии». Видимо, просто уровень подготовки киевских футболистов не позволяет им обходиться без таких перепадов. Обидно. Несколько иная ситуация была у «Шахтера», у которого в матче с «Зарей» отсутствовали лидеры – Николай Матвиенко и Георгий Судаков. Не исключено, что их «горняки», которые часто разочаровывали в чемпионате, специально приберегли для кубкового финала. Потому что если «Шахтер» завтра останется без трофея, то сезон можно будет считать провальным. Хотя в поединке с луганчанами «горняки» не порадовали сбалансированными действиями, больше рассчитывали на индивидуальное мастерство своих бразильских легионеров, однако это не принесло им каких-то дивидендов. Справедливости ради следует сказать, что почти с середины первого тайма чемпион играл в меньшинстве.

– По вашему мнению, то по какому сценарию проходило недавнее Классическое в рамках чемпионата может сказаться на ходе завтрашнего противостояния?

– Конечно. Динамовцев не выбили из колеи очередные элементарные ошибки в обороне и после перерыва они заметно прибавили и в компенсированное время спаслись от поражения. Поэтому считаю, что психологическое преимущество будет на стороне киевлян. Кстати, если завтра именно киевляне откроют счет, то не думаю, что «горнякам» повезет добиться перелома, потому что в последнее время у них проблемы с бойцовскими качествами.
Во-вторых, считаю, что сейчас микроклимат в «Динамо» лучше чем в «Шахтере». Это можно объяснить тем, что рулевой киевлян Александр Шовковский имеет большее влияние на подопечных чем его донецкий коллега Марино Пушич. Это весомый козырь.

– Кстати, то, что в последнее время в СМИ появились сообщения, что клубные боссы «Шахтера» провели переговоры со специалистом, который вскоре заменит Пушича, может негативно повлиять на обстановку в раздевалке «горняков»?

– Знаете, пока что это все на уровне слухов. Я считаю, что клубному руководству «Шахтера» надо было дать возможность руководителю спокойно доработать до конца сезона, а уже потом заняться оргвыводами. Потому что любые подковерные игры не способствуют сплоченности команды. Единственное спасение – у Классического свои законы и его ранг заставит всех участников сыграть через не могу. Здесь каждая мелочь будет иметь важное значение.

– Тогда напоследок попробуйте себя в роли оракула.

– Я уже привел аргументы в пользу «Динамо». Их шансы на победу расцениваю, как 55 на 45.

Ранее мы сообщали, что итальянский «Наполи» активно работает над трансфером полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

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Богдан Блавацкий инсайд Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Перець
Якось пох 
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+1
Gargantua81
а с кубком не провальным?
кубок это пустышка, главное чемпионат. Потому что все  определяют еврокубки
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+1
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c_a_p2
Я цим гандонам не радий в Україні - їм бамбас-арєна
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0
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