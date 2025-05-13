Лига чемпионов13 мая 2025, 06:44 | Обновлено 13 мая 2025, 06:50
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Аталанта стала 16-й командой, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов 20
Позволила это домашняя победа над Ромой
13 мая 2025, 06:44 | Обновлено 13 мая 2025, 06:50
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В матче 36-го тура итальянской Серии А Аталанта дома победила Рому со счетом 2:1.
Это поражение стало первым для Ромы в чемпионате в 2025 году.
Аталанта, в свою очередь, в 5-й раз квалифицировалась в Лигу чемпионов.
Бергамаски за свои первые четыре сезона в самом престижном турнире Европы сыграли 33 матча, имея в своем активе по 12 побед и поражений, а также 9 раз сыграли вничью.
Аталанта стала 16-й командой, которая обеспечила себе участие в Лиге чемпионов 2025/26.
- Англия: Ливерпуль
- Испания: Барселона, Реал, Атлетико
- Италия: Наполи, Интер, Аталанта
- Германия: Бавария, Байер
- Франция: ПСЖ, Марсель, Монако
- Нидерланды: Аякс, ПСВ
- Чехия: Славия
- Греция: Олимпиакос
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