Старейший в истории состав Аякса крупно проиграл Неймегену
Это позволило ПСВ восстановить интригу в чемпионской гонке
В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов Аякс дома крупно проиграл Неймегену со счетом 0:3.
Это поражение позволило ПСВ вплотную приблизиться к Аяксу за два тура до окончания чемпионата.
Гости забили все три гола во втором тайме.
Интересен тот факт, что средний возраст игроков стартового состава Аякса составлял 29 лет и 201 день.
Это самый старший стартовый состав Аякса за всю историю чемпионатов Нидерландов.
Еще в одном матче 32-го тура «АЗ Алкмар» разгромил «Гронингем» 3:0.
Эредивизи. 32-й тур. 11 мая
Аякс – Неймеген – 0:3
Голы: Хансен, 59, Перейра, 67, Оусса, 82
АЗ Алкмар – Гронингем – 3:0
Голы: Мейнанс, 9, Поку, 30, Мердинк, 48
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