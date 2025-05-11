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11 мая 2025, 20:40 | Обновлено 11 мая 2025, 21:11
493
0

Старейший в истории состав Аякса крупно проиграл Неймегену

Это позволило ПСВ восстановить интригу в чемпионской гонке

11 мая 2025, 20:40 | Обновлено 11 мая 2025, 21:11
493
0
Старейший в истории состав Аякса крупно проиграл Неймегену
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Нидерландов Аякс дома крупно проиграл Неймегену со счетом 0:3.

Это поражение позволило ПСВ вплотную приблизиться к Аяксу за два тура до окончания чемпионата.

Гости забили все три гола во втором тайме.

Интересен тот факт, что средний возраст игроков стартового состава Аякса составлял 29 лет и 201 день.

Это самый старший стартовый состав Аякса за всю историю чемпионатов Нидерландов.

Еще в одном матче 32-го тура «АЗ Алкмар» разгромил «Гронингем» 3:0.

Эредивизи. 32-й тур. 11 мая

Аякс – Неймеген – 0:3

Голы: Хансен, 59, Перейра, 67, Оусса, 82

АЗ Алкмар – Гронингем – 3:0

Голы: Мейнанс, 9, Поку, 30, Мердинк, 48

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Аякс НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Гронинген чемпионат Нидерландов по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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