Англия11 мая 2025, 19:51 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
52
0
ВИДЕО. После перерыва Мартинелли отыграл один гол для Арсенала
Канониры получили шанс на борьбу в матче против Ливерпуля
11 мая 2025, 19:51 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
52
0
11 мая в 18:30 проходит центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль играет против Арсенала на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.
После перерыва Габриэл Мартинелли отыграл один гол для Арсенала (1:2).
АПЛ. 36-й тур, 11 мая
Ливерпуль – Арсенал – 2:1 (второй тайм)
Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2025, 20:20 18
Александр Сирота желает остаться в «Маккаби Тель-Авив»
Футбол | 10 мая 2025, 19:55 10
Наставник, вероятно, продолжит карьеру в ЛНЗ
Футбол | 11.05.2025, 16:34
Футбол | 11.05.2025, 01:39
Футбол | 11.05.2025, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2025, 06:23 4
09.05.2025, 21:23 4
10.05.2025, 12:09
09.05.2025, 16:39 3
10.05.2025, 08:52 2
09.05.2025, 17:04 2
10.05.2025, 08:29 20
10.05.2025, 18:59 58