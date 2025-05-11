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Англия
11 мая 2025, 19:51 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
52
0

ВИДЕО. После перерыва Мартинелли отыграл один гол для Арсенала

Канониры получили шанс на борьбу в матче против Ливерпуля

11 мая 2025, 19:51 | Обновлено 11 мая 2025, 20:01
52
0
ВИДЕО. После перерыва Мартинелли отыграл один гол для Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 18:30 проходит центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль играет против Арсенала на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

После перерыва Габриэл Мартинелли отыграл один гол для Арсенала (1:2).

АПЛ. 36-й тур, 11 мая

Ливерпуль – Арсенал – 2:1 (второй тайм)

Голы: Коди Гакпо, 20, Луис Диас, 21 – Мартинелли, 47

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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