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  4. Реал после поражения от Барселоной определился с судьбой Лунина
Испания
11 мая 2025, 23:45 |
2425
1

Реал после поражения от Барселоной определился с судьбой Лунина

Мадридцы готовы продать украинца в «Астон Виллу»

11 мая 2025, 23:45 |
2425
1
Реал после поражения от Барселоной определился с судьбой Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, английская «Астон Вилла» усилила интерес к украинцу и является главным фаворитом на подписание Лунина. Трансфер Лунина является личной просьбой наставника «вилланов» Унаи Эмери.

«Реал» согласился отпустить украинца в «Астон Виллу», последнее слово будет за Луниным. Мадридцы хотят получить за трансфер 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Астон Вилла трансферы Реал Мадрид Унаи Эмери Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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AndiM
А з тим придурковатим володарем коричневої рукавички ,що будуть робити? Здадуть на сміттєзвалище пенсіонерів - інтер маямі?
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