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Испания
11 мая 2025, 18:20 |
6677
0

Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

11 мая 2025, 18:20 |
6677
0
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 11 мая

Барселона – Реал Мадрид – 4:2 (матч продолжается)

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 5 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 14 мин.

ГОЛ! 1:2 Гарсия, 19 мин.

ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.

ГОЛ! 4:2 Рафинья, 45 мин.

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Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе пенальти Рафинья Диас Ламин Ямаль Эрик Гарсия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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