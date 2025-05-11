Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25
11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке для запасных. Ворота королевского клуба защищает Тибо Куртуа.
Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 11 мая
Барселона – Реал Мадрид – 4:2 (матч продолжается)
Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 – Мбаппе, 5 (пен.), 14
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 5 мин. (пен.)
ГОЛ! 0:2 Мбаппе, 14 мин.
ГОЛ! 1:2 Гарсия, 19 мин.
ГОЛ! 2:2 Ямаль, 32 мин.
ГОЛ! 3:2 Рафинья, 34 мин.
ГОЛ! 4:2 Рафинья, 45 мин.
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