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WTA
11 мая 2025, 13:28 |
343
0

Костюк / Русе – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Риме

11 мая 2025, 13:28 |
343
0
Костюк / Русе – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония). Поединок состоится третьим запуском на корте №14. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Сторм Хантер и Эллен Перес, либо против Николь Мелихар и Людмилы Самсоновой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Ульрикке Эйкери Эри Ходзуми смотреть онлайн WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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