Костюк / Русе – Эйкери / Ходзуми. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Эри Ходзуми (Япония). Поединок состоится третьим запуском на корте №14. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Сторм Хантер и Эллен Перес, либо против Николь Мелихар и Людмилы Самсоновой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом игры...

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