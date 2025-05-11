Потенциальный тренер Шахтера проиграл три последних матчах со счетом 1:11

Турецкий «Эюпспор» уступил в последних 3 матчах чемпионата Турции с общим счетом 1:11.

Команда Арды Турана, которого сватают в донецкий «Шахтер», уступил «Галатасараю» со счетом 1:5.

Затем в гостях у «Самсунспора» команда пропустил 3 мяча, на которые ничем не смогла ответить.

Сегодня «Эюпспор» уступил «Касымпаше» также со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что известное испанское СМИ назвало имя нового тренера «Шахтера».