Турция11 мая 2025, 00:49 |
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Потенциальный тренер Шахтера проиграл три последних матчах со счетом 1:11
Неудачная полоса Арды Турана
11 мая 2025, 00:49 |
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Турецкий «Эюпспор» уступил в последних 3 матчах чемпионата Турции с общим счетом 1:11.
Команда Арды Турана, которого сватают в донецкий «Шахтер», уступил «Галатасараю» со счетом 1:5.
Затем в гостях у «Самсунспора» команда пропустил 3 мяча, на которые ничем не смогла ответить.
Сегодня «Эюпспор» уступил «Касымпаше» также со счетом 3:0.
Ранее сообщалось о том, что известное испанское СМИ назвало имя нового тренера «Шахтера».
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