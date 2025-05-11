Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потенциальный тренер Шахтера проиграл три последних матчах со счетом 1:11
Турция
11 мая 2025, 00:49 |
147
0

Потенциальный тренер Шахтера проиграл три последних матчах со счетом 1:11

Неудачная полоса Арды Турана

11 мая 2025, 00:49 |
147
0
Потенциальный тренер Шахтера проиграл три последних матчах со счетом 1:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий «Эюпспор» уступил в последних 3 матчах чемпионата Турции с общим счетом 1:11.

Команда Арды Турана, которого сватают в донецкий «Шахтер», уступил «Галатасараю» со счетом 1:5.

Затем в гостях у «Самсунспора» команда пропустил 3 мяча, на которые ничем не смогла ответить.

Сегодня «Эюпспор» уступил «Касымпаше» также со счетом 3:0.

Ранее сообщалось о том, что известное испанское СМИ назвало имя нового тренера «Шахтера».

По теме:
Туран прокомментировал слухи о назначении тренером Шахтера
БУДКОВСКИЙ: «Потолкались – по карточке получили. Не зря его провоцировал»
Эюпспор уже нашел замену Арде Турану, который может возглавить Шахтер
Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор чемпионат Турции по футболу Галатасарай Самсунспор Касымпаша
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 15:22 1
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме

Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс

Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке

Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад
Футбол | 10.05.2025, 23:57
Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад
Покер за 30 минут. Атлетико дома уничтожил Реал Сосьедад
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда
Футбол | 10.05.2025, 19:00
Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда
Красивый гол Миколенко, победа Ярмолюка, возвращение Холанда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем