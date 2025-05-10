Украина. Премьер лига10 мая 2025, 18:03 |
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Рух – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги
10 мая 2025, 18:03 |
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В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».
Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Украинский Премьер-лига. 28-й тур
Рух – Верес – 0:0 (обновляется)
Гол:
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