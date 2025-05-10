Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 18:03 |
40
0

Рух – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги

10 мая 2025, 18:03 |
40
0
Рух – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
НК Верес. Виталий Дахновский

В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Украинский Премьер-лига. 28-й тур

Рух – Верес – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
У Черноморца снова образовалась задолженность
БУДКОВСКИЙ: «Потолкались – по карточке получили. Не зря его провоцировал»
Скала 1911 обыграла лидера Группы А. Результаты матчей Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Футбол | 09 мая 2025, 18:18 0
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов

Наставник ПСЖ верит в успех своих подопечных

Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 10 мая 2025, 16:57 0
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 мая в 19:30 по Киеву

Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Футбол | 10.05.2025, 10:25
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Шовковский лютовал не зря. Динамо выдало худший матч в УПЛ в плане атаки
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Бокс | 10.05.2025, 08:29
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
09.05.2025, 03:15 5
Бокс
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04
Футбол
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
Рафинья рассказал, кто теперь должен выиграть Золотой мяч
09.05.2025, 03:11 1
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
WTA, все в порядке? Украинскую теннисистку лишили очков за трофей в Италии
WTA, все в порядке? Украинскую теннисистку лишили очков за трофей в Италии
08.05.2025, 20:41 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем