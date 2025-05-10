В субботу, 10 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Вересом».

Встречу принимает «Арена Львов» во Львове. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Украинский Премьер-лига. 28-й тур

Рух – Верес – 0:0 (обновляется)

Гол: