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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 13:05 |
167
0

Ворскла – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 10 мая в 13:00

10 мая 2025, 13:05 |
167
0
Ворскла – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Черноморец Одесса

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 10 мая

Ворскла Черноморец 0:0 (обновляется)

Видео голов:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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