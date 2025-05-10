Ворскла – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 мая состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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«Ворскла» набрала 25 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Черноморец» разместился на 16-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 10 мая

Ворскла – Черноморец – 0:0 (обновляется)

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