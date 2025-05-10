Сапутин объяснил, как Заре удалось отобрать очки у Шахтера у УПЛ

Голкипер «Зари» Александр Сапутин поделился эмоциями после матча против донецкого «Шахтера» (0:0) в 28 туре Украинской Премьер-лиги.

– Матч с чемпионом Украины не особо запомнился яркими голевыми моментами. Их было очень мало. Этому есть объяснение?

– Не соглашусь с вашим мнением. И у Шахтера были хорошие моменты для взятия ворот, и у нас они были. Шахтер не рисковал особенно в этой встрече, ведь у него изъяли центрального защитника на 17-й минуте матча. Заря тоже не особо рисковала, потому понимали, что если раскроемся, то нас могут наказать. Потому и получился такой поединок.

– Удаление Алла Грама вам помешало показать свой привычный футбол?

– Напротив, это удаление нам помогло. После этой красной карточки у нас появилось больше уверенности в своих силах.

– В начале второго тайма у Шахтера был самый опасный момент у твоих ворот – выход лицом к лицу Кевина. Как ты справился с лучшим игроком Шахтера в весенней части чемпионата?

– Слава Богу, мне удалось переиграть соперника в том эпизоде.

– Ты сыграл на ноль с Шахтером. Это приятный факт для тебя?

– Да. Впервые в УПЛ я сыграл на ноль с Горняками, это мне, конечно, приятно. Хотя игры без пропущенных голов с Шахтером у меня были по юношам раньше.