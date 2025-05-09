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  4. Один матч за сезон. Манн Юнайтед хочет подписать новый контракт с вратарем
Англия
09 мая 2025, 15:44 | Обновлено 09 мая 2025, 15:47
225
1

Один матч за сезон. Манн Юнайтед хочет подписать новый контракт с вратарем

Том Хитон продолжит сидеть на замене у «дьяволов»

09 мая 2025, 15:44 | Обновлено 09 мая 2025, 15:47
225
1
Один матч за сезон. Манн Юнайтед хочет подписать новый контракт с вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Хитон

Известный английский клуб, «Манчестер Юнайтед», решил подписать новое соглашение с запасным вратарем Томом Хитоном, контракт которого истекает по завершению текущего сезона.

Как сказал инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба желает продлить сотрудничество с Хитоном до лета 2026 года, чтобы Том остался третьим голкипером.

По мнению тренерского штаба Том способен помочь молодым игрокам в период адаптации в основной команде.

В этом сезоне Хитон сыграл один матч, а вот через четыре года в клубе вратарь провел всего три поединка.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Том Хитон Фабрицио Романо продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Значить такий стан справ влаштовує і клуб і голкіпера. особливо на фоні майбутнього великого розпродажу в МЮ
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