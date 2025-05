Один матч за сезон. Манн Юнайтед хочет подписать новый контракт с вратарем

Известный английский клуб, «Манчестер Юнайтед», решил подписать новое соглашение с запасным вратарем Томом Хитоном, контракт которого истекает по завершению текущего сезона.

Как сказал инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба желает продлить сотрудничество с Хитоном до лета 2026 года, чтобы Том остался третьим голкипером.

По мнению тренерского штаба Том способен помочь молодым игрокам в период адаптации в основной команде.

В этом сезоне Хитон сыграл один матч, а вот через четыре года в клубе вратарь провел всего три поединка.

