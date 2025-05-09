Шеффилд Юнайтед не оставил шансов Бристолю в плей-оф Чемпионшипа

8 мая был сыгран первый полуфинальный матч стадии плей-офф Чемпионшипа между Бристолем и Шеффилдом Юнайтед.

Хозяева поля уже после первой игры практически упустили шансы на проход в следующий раунд.

Несмотря на то, что игроки «Бристоля» владели инициативой, забить первыми удалось гостям.

Интересно, что главный арбитр матча, когда назначил пенальти, наградил защитника Бристоля прямой красной карточкой, хотя по правилам двойное наказание не применяется.

Во втором тайме игроки «Шеффилда» забили еще дважды и обеспечили себе комфортное преимущество.

Ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа пройдет 12 мая в Шеффилде. В другом полуфинале встретятся Ковентри и Сандерлденд (9 и 13 мая).

Чемпионшип. Полуфинал плей-офф

Бристоль Сити – Шеффилд Юнайтед – 0:3

Голы: Берроуз, 45+3 (пен), Брукс, 73, О'Хара, 79

Удаление: Дики, 45 (Бристоль)

Видео голов и обзор матча