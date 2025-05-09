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Чемпионшип Англия
Бристоль Сити
08.05.2025 22:00 – FT 0 : 3
Шеффилд Юнайтед
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Англия
09 мая 2025, 01:41 | Обновлено 09 мая 2025, 02:08
58
0

Шеффилд Юнайтед не оставил шансов Бристолю в плей-оф Чемпионшипа

Команды начали борьбу за выход в АПЛ

09 мая 2025, 01:41 | Обновлено 09 мая 2025, 02:08
58
0
Шеффилд Юнайтед не оставил шансов Бристолю в плей-оф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая был сыгран первый полуфинальный матч стадии плей-офф Чемпионшипа между Бристолем и Шеффилдом Юнайтед.

Хозяева поля уже после первой игры практически упустили шансы на проход в следующий раунд.

Несмотря на то, что игроки «Бристоля» владели инициативой, забить первыми удалось гостям.

Интересно, что главный арбитр матча, когда назначил пенальти, наградил защитника Бристоля прямой красной карточкой, хотя по правилам двойное наказание не применяется.

Во втором тайме игроки «Шеффилда» забили еще дважды и обеспечили себе комфортное преимущество.

Ответный матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа пройдет 12 мая в Шеффилде. В другом полуфинале встретятся Ковентри и Сандерлденд (9 и 13 мая).

Чемпионшип. Полуфинал плей-офф

Бристоль Сити – Шеффилд Юнайтед – 0:3

Голы: Берроуз, 45+3 (пен), Брукс, 73, О'Хара, 79

Удаление: Дики, 45 (Бристоль)

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум О'Хейр (Шеффилд Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Брукс (Шеффилд Юнайтед).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Harrison Burrows (Шеффилд Юнайтед).
45’ +2
Rob Dickie (Бристоль Сити) получает красную карточку.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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