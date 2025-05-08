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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
08.05.2025 22:00 – 74 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 1
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 мая 2025, 23:17 | Обновлено 08 мая 2025, 23:21
241
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Манчестер Юнайтед – Атлетик. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги Европы

08 мая 2025, 23:17 | Обновлено 08 мая 2025, 23:21
241
0
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Микель Хаурегисар – 1:0 во второй игре, перерыва.

Манчестер Юнайтед – Атлетик. Видео голов и обзор (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Атлетик Бильбао).
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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед - Атлетик видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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