08.05.2025 22:00 – 74’ 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 1
Лига Европы08 мая 2025, 23:17 | Обновлено 08 мая 2025, 23:21
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Манчестер Юнайтед – Атлетик. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги Европы
08 мая 2025, 23:17 | Обновлено 08 мая 2025, 23:21
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8 мая в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.
Атлетик отыграл один мяч в противостоянии с МЮ. Забил Микель Хаурегисар – 1:0 во второй игре, перерыва.
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Видео голов и обзор (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Микель Хаурегисар, 31 мин
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Хаурегисар (Атлетик Бильбао).
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