Англия08 мая 2025, 22:02 | Обновлено 08 мая 2025, 22:24
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Челси – Юргорден. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Лиги конференций
08 мая 2025, 22:02 | Обновлено 08 мая 2025, 22:24
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В четверг, 8 мая, проходит ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».
Встречу принимает Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.
Лига конференций. 1/2 финала
Челси – Юргорден – 0:0 (обновляется)
Гол:
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