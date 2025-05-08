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Англия
08 мая 2025, 22:02 | Обновлено 08 мая 2025, 22:24
138
0

Челси – Юргорден. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча полуфинала Лиги конференций

08 мая 2025, 22:02 | Обновлено 08 мая 2025, 22:24
138
0
Челси – Юргорден. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 8 мая, проходит ответный полуфинал Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом».

Встречу принимает Стэмфорд Бридж Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Первая встреча завершилась победой английского коллектива со счетом 4:1.

Лига конференций. 1/2 финала

Челси – Юргорден – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Юргорден Челси Лига конференций видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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