Сексуальные штаны и не только. В Кубке Финляндии приняло участие 420 команд
Владельцы команд еще и обладают отличным чувством юмора, судя по названиям команд
С марта в Финляндии стартовал футбольный Кубок страны, в котором приняло участие рекордные 420 команд.
На что здесь надо обратить внимание, так это на названия команд. Здесь есть клуб «Геркулес», «Львы», «Симпсоны», «Фламинго», «Рыбаки» и даже «Ювантус» (не путать с «Ювентусом»).
Большинство из этих команд любительские, а вот на профессиональном уровне выступает клуб «Сексуальные штаны». Это команда из четвертого дивизиона Финляндии, и создана она была еще в 1985 году.
Стартовала команда с пикантным названием с первого раунда кубка и одержала победу над клубом «Конту III» со счетом 10:0.
Вышеупомянутый «Ювантус» вообще проиграл клубу «Эспоо» 0:15.
В кубке проведено четыре раунда и уже сыграно 384 матча.
Интересно, что в прошлом сезоне лучшим бомбардиром Кубка Финляндии стал Кале Мултанен, который забил 33 мяча.
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