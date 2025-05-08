ВИДЕО. Ироничная улыбка. Реакция Роналду на очень не точный удар
Даже у великого Криштиану сбивается прицел
7 мая прошли матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В центральном поединке тура «Аль-Наср» уступил команде «Аль-Иттихад». Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:3.
На 12-й минуте при счете 1:0 в пользу «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил пробить из-за пределов штрафной площадки, но не попал.
Удар был настолько неточным, что вызвал лишь ироничную улыбку на лице легендарного португальца.
Хозяева поля проиграли, а вот Криштиану в игре не забил.
All Ronaldo could do was smile after this one 😆 pic.twitter.com/gIQOxyCg2k— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 7, 2025
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