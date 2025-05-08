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Саудовская Аравия
08 мая 2025, 03:33 | Обновлено 08 мая 2025, 03:44
77
0

ВИДЕО. Ироничная улыбка. Реакция Роналду на очень не точный удар

Даже у великого Криштиану сбивается прицел

08 мая 2025, 03:33 | Обновлено 08 мая 2025, 03:44
77
0
ВИДЕО. Ироничная улыбка. Реакция Роналду на очень не точный удар
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая прошли матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура «Аль-Наср» уступил команде «Аль-Иттихад». Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:3.

На 12-й минуте при счете 1:0 в пользу «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил пробить из-за пределов штрафной площадки, но не попал.

Удар был настолько неточным, что вызвал лишь ироничную улыбку на лице легендарного португальца.

Хозяева поля проиграли, а вот Криштиану в игре не забил.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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