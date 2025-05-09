Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Защитник «Барсы» Рональд Араухо, какого обвиняют в этом поражении из-за ошибок в матче, раскритиковал решение судьи.

«Вы думаете, что мне не хватало сил в матче с «Интером»? В моменте с третьим и четвертым голом не хватало опеки партнеров.

Также повлиял судья. Я думаю, что на Жераре Мартине фолили перед тем как счет стал 3:3. Судья повлиял на результат, но нет нужды оправдываться. Мы вернемся в следующем году», – сказал Араухо.