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  4. Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ
Испания
09 мая 2025, 02:34 |
193
0

Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ

Рональд Араухо увидел ошибку судьи в моменте с пропущенным голом

09 мая 2025, 02:34 |
193
0
Араухо рассказал, кто виноват больше, чем он, в катастрофе с Инетром в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Защитник «Барсы» Рональд Араухо, какого обвиняют в этом поражении из-за ошибок в матче, раскритиковал решение судьи.

«Вы думаете, что мне не хватало сил в матче с «Интером»? В моменте с третьим и четвертым голом не хватало опеки партнеров.

Также повлиял судья. Я думаю, что на Жераре Мартине фолили перед тем как счет стал 3:3. Судья повлиял на результат, но нет нужды оправдываться. Мы вернемся в следующем году», – сказал Араухо.

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Барселона судьи (арбитры) Интер Милан пенальти Лига чемпионов Интер - Барселона Рональд Араухо
Дмитрий Олейник Источник: УЕФА
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