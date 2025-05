Барселона уезжает в Италию после домашних 3:3. Было ли подобное раньше?

Сегодня состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Каталонцы едут в Милан после домашней результативной ничьи 3:3.

В истории «Барселоны» в еврокубках это четвертый случай, когда в первом домашнем матче на выбывание против итальянских команд была зафиксирована ничья.

В предыдущих трех таких случаях «Барселона» 2 раза победила по сумме двух встреч, 1 раз – уступила.

1989, Суперкубок Европы, финал: «Барселона» – «Милан» – 1:1, 0:1

1997, Кубок обладателей кубков, полуфинал: «Барселона» – «Фиорентина» – 1:1, 2:0

2022, Лига Европы, плей-офф: «Барселона» – «Наполи» – 1:1, 4:2

Интересен тот факт, что для «Барселоны» это первый подобный случай именно в Лиге чемпионов.

