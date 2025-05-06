«Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал
Александер-Арнольд присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента
Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет нынешний клуб после окончания текущего сезона.
Футболист присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента, так как 30 июня 2025 года у него заканчивается контракт с «мерсисайдцами». Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к своему партнеру после официального объявления об уходе:
«Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть рядом. Желаю тебе всего самого наилучшего. Уверен, что мы еще встретимся», – написал египтянин в социальных сетях. Трент оставил в комментариях изображения сердца и назвал Салаха братом.
Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», а в 2016 году был переведен в первую команду. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
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