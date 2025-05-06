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  4. «Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал
Англия
06 мая 2025, 11:09 |
582
0

«Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал

Александер-Арнольд присоединится к мадридскому клубу на правах свободного агента

06 мая 2025, 11:09 |
582
0
«Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и Трент

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет нынешний клуб после окончания текущего сезона.

Футболист присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента, так как 30 июня 2025 года у него заканчивается контракт с «мерсисайдцами». Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к своему партнеру после официального объявления об уходе:

«Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть рядом. Желаю тебе всего самого наилучшего. Уверен, что мы еще встретимся», – написал египтянин в социальных сетях. Трент оставил в комментариях изображения сердца и назвал Салаха братом.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», а в 2016 году был переведен в первую команду. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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