«Мы еще встретимся». Салах обратился к Тренту после трансфера в Реал

Защитник английского «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет нынешний клуб после окончания текущего сезона.

Футболист присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента, так как 30 июня 2025 года у него заканчивается контракт с «мерсисайдцами». Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах обратился к своему партнеру после официального объявления об уходе:

«Было приятно разделить с тобой особую дружбу и играть рядом. Желаю тебе всего самого наилучшего. Уверен, что мы еще встретимся», – написал египтянин в социальных сетях. Трент оставил в комментариях изображения сердца и назвал Салаха братом.

Александер-Арнольд является воспитанником «Ливерпуля», а в 2016 году был переведен в первую команду. В нынешнем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.