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Англия
06 мая 2025, 02:20 | Обновлено 06 мая 2025, 06:38
718
1

Бразильский полузащитник Арсенала выбрал другой клуб

Жоржиньо вернется в Бразилию

06 мая 2025, 02:20 | Обновлено 06 мая 2025, 06:38
718
1
Бразильский полузащитник Арсенала выбрал другой клуб
twitter

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо вернется на родину, где подпишет контракт с «Фламенго».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер информирует, что Жоржиньо подпишет контракт до 2028 года.

В этом сезоне бразилец очень мало играл за английский клуб. Всего полузащитник сыграл шесть матчей и забил один гол.

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Жоржиньо Арсенал Лондон Фламенго свободный агент трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Не перегибайте "бразильський" . У нього батьки італійсько-бразильські. І грав він за Збірну Італії!
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