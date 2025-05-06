Англия06 мая 2025, 02:20 | Обновлено 06 мая 2025, 06:38
718
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Бразильский полузащитник Арсенала выбрал другой клуб
Жоржиньо вернется в Бразилию
06 мая 2025, 02:20 | Обновлено 06 мая 2025, 06:38
718
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33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо вернется на родину, где подпишет контракт с «Фламенго».
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Инсайдер информирует, что Жоржиньо подпишет контракт до 2028 года.
В этом сезоне бразилец очень мало играл за английский клуб. Всего полузащитник сыграл шесть матчей и забил один гол.
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Не перегибайте "бразильський" . У нього батьки італійсько-бразильські. І грав він за Збірну Італії!
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