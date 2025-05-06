Бразильський півзахисник Арсеналу обрав інший клуб

33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо вернется на родину, где подпишет контракт с «Фламенго».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Инсайдер информирует, что Жоржиньо подпишет контракт до 2028 года.

В этом сезоне бразилец очень мало играл за английский клуб. Всего полузащитник сыграл шесть матчей и забил один гол.