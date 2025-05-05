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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 23:37 | Обновлено 05 мая 2025, 23:40
66
0

Полузащитник Кривбасса – об игре с ЛНЗ: «К сожалению, не смогли забить»

Денис Кузик проанализировал матч 27-го тура УПЛ

05 мая 2025, 23:37 | Обновлено 05 мая 2025, 23:40
66
0
Полузащитник Кривбасса – об игре с ЛНЗ: «К сожалению, не смогли забить»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Игрок «Кривбасса» Денис Кузык поделился мыслями относительно матча 27-го тура УПЛ, в котором клуб из Кривого Рога поделил очки с львовским «Рухом» (0:0).

– Денис, как прокомментируешь матч?

– Могу сказать, что в первые минут 30 мы действовали хорошо, контролировали игру. После этого «Рух» провел несколько хороших контратак, после которых немножко перехватил инициативу. Поэтому последние минуты первого тайма получились нервными. Где-то нам повезло. Во втором тайме уже мы играли лучше. Держали мяч под контролем. К сожалению, не смогли только забить победный гол, хотя моментов хватало.

– В первом тайме ты играл на позиции правого вингера. Второй на позиции левого защитника. Не было проблем с перестройкой?

– Не сказал бы о каких-то проблемах. Всю карьеру до этого действовал слева в защите. Поэтому не трудно. Сыграю там, где скажет тренер.

– Команда сыграла «на ноль». Какие мысли по этому поводу?

– Хочется выигрывать. То, что играем «на ноль» – хорошо, но надо набирать три очка. Нам необходимо побеждать в каждом матче.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Денис Кузык
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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