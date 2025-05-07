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  4. В Испании назвали игрока Реала, который является лучшим за Ямаля
Испания
07 мая 2025, 01:57 |
356
0

В Испании назвали игрока Реала, который является лучшим за Ямаля

Родригес выделил Арду Гюлера

07 мая 2025, 01:57 |
356
0
В Испании назвали игрока Реала, который является лучшим за Ямаля
GOAL. Ламин Ямаль и Арда Гюлер

Известный испанский журналист Хуанма Родригес, который работает на El Chiringuito TV, назвал футболиста мадридского «Реала», который лучше 17-летней звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Арда Гюлер является сейчас лучшим игроком, чем Ламин Ямаль», – уверенно заявил журналист Родригес.

В этом сезоне в активе Гюлера 38 матчей, пять голов и девять ассистов.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере и заявил, что будущее «королевского клуба» именно за этим игроком.

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Ламин Ямаль Арда Гюлер Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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