В Испании назвали игрока Реала, который является лучшим за Ямаля
Родригес выделил Арду Гюлера
Известный испанский журналист Хуанма Родригес, который работает на El Chiringuito TV, назвал футболиста мадридского «Реала», который лучше 17-летней звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Арда Гюлер является сейчас лучшим игроком, чем Ламин Ямаль», – уверенно заявил журналист Родригес.
В этом сезоне в активе Гюлера 38 матчей, пять голов и девять ассистов.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере и заявил, что будущее «королевского клуба» именно за этим игроком.
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