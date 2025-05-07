В Испании назвали игрока Реала, который является лучшим за Ямаля

Известный испанский журналист Хуанма Родригес, который работает на El Chiringuito TV, назвал футболиста мадридского «Реала», который лучше 17-летней звезды «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Арда Гюлер является сейчас лучшим игроком, чем Ламин Ямаль», – уверенно заявил журналист Родригес.

В этом сезоне в активе Гюлера 38 матчей, пять голов и девять ассистов.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере и заявил, что будущее «королевского клуба» именно за этим игроком.