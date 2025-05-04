Италия04 мая 2025, 20:04 |
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Рома – Фиорентина. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А
04 мая 2025, 20:04 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч с первых минут.
Серия А. 35-й тур
Рома – Фиорентина – 1:0 (обновляется)
Гол: Довбик, 45+5
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