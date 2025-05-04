Рома – Фиорентина. Видео голов и обзор (обновляется)

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч с первых минут.

Серия А. 35-й тур

Рома – Фиорентина – 1:0 (обновляется)

Гол: Довбик, 45+5

❗️ Довбик забил гол в ворота Фиорентины, 45+5-я минута, 1:0