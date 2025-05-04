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  4. Рома – Фиорентина. Видео голов и обзор (обновляется)
Италия
04 мая 2025, 20:04 |
1094
0

Рома – Фиорентина. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Серии А

04 мая 2025, 20:04 |
1094
0
Рома – Фиорентина. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч с первых минут.

Серия А. 35-й тур

Рома – Фиорентина – 1:0 (обновляется)

Гол: Довбик, 45+5

❗️ Довбик забил гол в ворота Фиорентины, 45+5-я минута, 1:0

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Фиорентина Рома - Фиорентина Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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