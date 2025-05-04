Украина. Премьер лига04 мая 2025, 15:46 | Обновлено 04 мая 2025, 15:50
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Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (обновляется)
Матч 27-го тура УПЛ стартовал в 15:30
04 мая 2025, 15:46 | Обновлено 04 мая 2025, 15:50
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4 мая в 15:30 начался матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Ворскла».
Встреча проходит на стадионе «Колос» в селе Ковалика, что находится в киевский области.
В турнирной таблице «Колос» находится на 10-й позиции (28 очков), «Ворскла» занимает 13-е место (24 пункта).
УПЛ-2024/25. 27-й тур, 4 мая
«Колос» – «Ворскла» – 0:0 (обновляется)
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