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  4. Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
04 мая 2025, 15:03 |
331
0

Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги

04 мая 2025, 15:03 |
331
0
Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принамает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 34-й тур

Реал – Сельта – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Сельта видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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