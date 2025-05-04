Испания04 мая 2025, 15:03 |
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Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги
04 мая 2025, 15:03 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принамает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.
Ла Лига. 34-й тур
Реал – Сельта – 0:0 (обновляется)
Гол:
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