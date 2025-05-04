Реал – Сельта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принамает Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 34-й тур

Реал – Сельта – 0:0 (обновляется)

Гол: