Осимхен вошел в тройку лучших в бомбардиров Галатасарая. Кто другие?
Нигерийский нападающий отличился дублем в чемпионате Турции
В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай дома победил Сивасспор со счетом 4:1.
Дублем за хозяев отличился Виктор Осимхен.
Нигерийский нападающий Галатасарая забил уже 24 гола в чемпионате. Он лучший бомбардир чемпионата.
Виктор Осимхен является третьим лучшим иностранным бомбардиром Галатасарая в конкретном сезоне.
- 29 - Бафетимби Гомисс (2017/18)
- 25 - Мауро Икарди (2023/24)
- 24 - Виктор Осимхен (2024/25)
Во всех турнирах за Галатасарай в сезоне 2024/25 нигериец забил 33 гола, что теперь является его личным рекордом.
- 33 - Галатасарай, 2024/25
- 31 – Наполи, 2022/23
1 - @GalatasaraySK tarihinde bir Süper Lig sezonunda en fazla gol atan yabancı oyuncular:— OptaCan (@OptaCan) May 3, 2025
29 - Bafetimbi Gomis (2017/18)
25 - Mauro Icardi (2023/24)
24 - Victor Osimhen (2024/25)
Makine. pic.twitter.com/Pf9Kn2XoQr
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