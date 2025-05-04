Осимхен вошел в тройку лучших в бомбардиров Галатасарая. Кто другие?

В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай дома победил Сивасспор со счетом 4:1.

Дублем за хозяев отличился Виктор Осимхен.

Нигерийский нападающий Галатасарая забил уже 24 гола в чемпионате. Он лучший бомбардир чемпионата.

Виктор Осимхен является третьим лучшим иностранным бомбардиром Галатасарая в конкретном сезоне.

29 - Бафетимби Гомисс (2017/18)

25 - Мауро Икарди (2023/24)

24 - Виктор Осимхен (2024/25)

Во всех турнирах за Галатасарай в сезоне 2024/25 нигериец забил 33 гола, что теперь является его личным рекордом.

33 - Галатасарай, 2024/25

31 – Наполи, 2022/23