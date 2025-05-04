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  4. Осимхен вошел в тройку лучших в бомбардиров Галатасарая. Кто другие?
Турция
04 мая 2025, 12:16 | Обновлено 04 мая 2025, 12:17
77
0

Осимхен вошел в тройку лучших в бомбардиров Галатасарая. Кто другие?

Нигерийский нападающий отличился дублем в чемпионате Турции

04 мая 2025, 12:16 | Обновлено 04 мая 2025, 12:17
77
0
Осимхен вошел в тройку лучших в бомбардиров Галатасарая. Кто другие?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В матче 34-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай дома победил Сивасспор со счетом 4:1.

Дублем за хозяев отличился Виктор Осимхен.

Нигерийский нападающий Галатасарая забил уже 24 гола в чемпионате. Он лучший бомбардир чемпионата.

Виктор Осимхен является третьим лучшим иностранным бомбардиром Галатасарая в конкретном сезоне.

  • 29 - Бафетимби Гомисс (2017/18)
  • 25 - Мауро Икарди (2023/24)
  • 24 - Виктор Осимхен (2024/25)

Во всех турнирах за Галатасарай в сезоне 2024/25 нигериец забил 33 гола, что теперь является его личным рекордом.

  • 33 - Галатасарай, 2024/25
  • 31 – Наполи, 2022/23
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Виктор Осимхен Галатасарай чемпионат Турции по футболу Мауро Икарди Бафетимби Гомис статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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