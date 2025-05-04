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  4. Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 18:03 |
234
0

Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2025, 18:03 |
234
0
Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Полесье – Александрия – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Полесье Житомир Александрия Полесье - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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