Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Полесье – Александрия – 0:0 (обновляется)

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