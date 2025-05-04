Украина. Премьер лига04 мая 2025, 18:03 |
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Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги
04 мая 2025, 18:03 |
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В воскресенье, 4 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Чемпионат Украины. 27-й тур
Полесье – Александрия – 0:0 (обновляется)
Гол:
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