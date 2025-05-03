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Чемпионат Португалии
Эшторил
03.05.2025 22:30 – 81 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 мая 2025, 22:27 | Обновлено 03 мая 2025, 23:12
49
0

Трубин выйдет в основе Бенфики на матч против Эшторила

3 мая в 22:30 пройдет матч 32-го тура чемпионата Португалии

03 мая 2025, 22:27 | Обновлено 03 мая 2025, 23:12
49
0
Трубин выйдет в основе Бенфики на матч против Эшторила
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграет за «Бенфику» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

3 мая в 22:30 орлы в гостевом поединке встретятся с командой Эшторил.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин выйдет в основе, его команда ведет борьбу за чемпионство в Португалии.

Лидеры: Спортинг (75 очков), Бенфика (75), Порту (65), Брага (65).

Трубин сыграет за Бенфику в матче чемпионата Португалии

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы Анатолий Трубин Эшторил
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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