Трубин выйдет в основе Бенфики на матч против Эшторила

Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграет за «Бенфику» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

3 мая в 22:30 орлы в гостевом поединке встретятся с командой Эшторил.

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Трубин выйдет в основе, его команда ведет борьбу за чемпионство в Португалии.

Лидеры: Спортинг (75 очков), Бенфика (75), Порту (65), Брага (65).

Трубин сыграет за Бенфику в матче чемпионата Португалии