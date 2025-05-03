Португалия03 мая 2025, 22:27 | Обновлено 03 мая 2025, 23:12
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Трубин выйдет в основе Бенфики на матч против Эшторила
3 мая в 22:30 пройдет матч 32-го тура чемпионата Португалии
03 мая 2025, 22:27 | Обновлено 03 мая 2025, 23:12
49
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Украинский голкипер Анатолий Трубин сыграет за «Бенфику» в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
3 мая в 22:30 орлы в гостевом поединке встретятся с командой Эшторил.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Трубин выйдет в основе, его команда ведет борьбу за чемпионство в Португалии.
Лидеры: Спортинг (75 очков), Бенфика (75), Порту (65), Брага (65).
Трубин сыграет за Бенфику в матче чемпионата Португалии
🗒️ OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 FOR TODAY!#GDEPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/IfIj7JBAzF— SL Benfica (@slbenfica_en) May 3, 2025
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