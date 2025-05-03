Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реала

Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

По информации Eurosport, после назначения на должность главного тренера «Реала» Алонсо будет просить у руководства клуба трансфера центрбека «Байера» Джонатан Та.

На Та уже долгое время главным фаворитом считалась «Барселона», которая пробовала его подписать еще прошлым летом. На трансфер Джонатана также претендует «Бавария» и «МЮ».

В этом сезоне на счету Джонатан Та 46 матчей, три гола и одна результативная передача.