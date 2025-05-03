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Премьер-лига
Верес
03.05.2025 18:00 – 77 0 : 2
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 19:05 | Обновлено 03 мая 2025, 19:07
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0

Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги

03 мая 2025, 19:05 | Обновлено 03 мая 2025, 19:07
753
0
Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Оболонь. Оболонь Арена

В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Верес – Оболонь – 0:2 (обновляется)

Гол: Тарануха, 27, Ильин, 42

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Оболонь).
36’
Богдан Когут (Верес) получает красную карточку.
34’
Георгий Куция (Верес) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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