Украина. Премьер лига03 мая 2025, 19:05 | Обновлено 03 мая 2025, 19:07
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Верес – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги
03 мая 2025, 19:05 | Обновлено 03 мая 2025, 19:07
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В субботу, 3 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».
Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Чемпионат Украины. 27-й тур
Верес – Оболонь – 0:2 (обновляется)
Гол: Тарануха, 27, Ильин, 42
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Оболонь).
36’
Богдан Когут (Верес) получает красную карточку.
34’
Георгий Куция (Верес) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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