Форвард Атлетик Бильбао раскритиковал арбитра матча МЮ
Иньяки Уильямс уверен, что у команды остались шансы на финал
Форвард «Атлетик» Бильбао Иньяки Уильямс подверг критике арбитра Эспена Эскоса, работавшего на полуфинальном матче Лиги Европы.
«Все хотели показать лучшую игру – как мы, так и Манчестер Юнайтед». Но есть моменты, вызывающие сомнения. Арбитр назначает пенальти в атаке, где Гарначо играет рукой. Почему этого никто не видит. Затем борьба с Вивианом – и игрок падает при первом же контакте. Арбитр сразу засвистел.
Всё это вызывает сомнения. Жаль, ведь мы играли правильно. Это не оправдание.
Счет 0:3 ни о чем не говорит. "Лион" уже доказывал, что можно играть против такого соперника.
Через неделю нам нужно будет рисковать и следовать мечте. У нас есть болельщики, которые нас в этом поддержат», – прокомментировал Уильямс.
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