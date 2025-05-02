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Лига Европы
02 мая 2025, 03:44 | Обновлено 02 мая 2025, 04:04
108
0

Форвард Атлетик Бильбао раскритиковал арбитра матча МЮ

Иньяки Уильямс уверен, что у команды остались шансы на финал

02 мая 2025, 03:44 | Обновлено 02 мая 2025, 04:04
108
0
Форвард Атлетик Бильбао раскритиковал арбитра матча МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Атлетик» Бильбао Иньяки Уильямс подверг критике арбитра Эспена Эскоса, работавшего на полуфинальном матче Лиги Европы.

«Все хотели показать лучшую игру – как мы, так и Манчестер Юнайтед». Но есть моменты, вызывающие сомнения. Арбитр назначает пенальти в атаке, где Гарначо играет рукой. Почему этого никто не видит. Затем борьба с Вивианом – и игрок падает при первом же контакте. Арбитр сразу засвистел.

Всё это вызывает сомнения. Жаль, ведь мы играли правильно. Это не оправдание.

Счет 0:3 ни о чем не говорит. "Лион" уже доказывал, что можно играть против такого соперника.

Через неделю нам нужно будет рисковать и следовать мечте. У нас есть болельщики, которые нас в этом поддержат», – прокомментировал Уильямс.

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Иньяки Уильямс Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед Лига Европы судьи (арбитры)
Александр Сильченко Источник: AS
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