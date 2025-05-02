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Лига Европы
02 мая 2025, 01:10 | Обновлено 02 мая 2025, 01:11
67
0

Бруну Фернандеш переписав декілька рекордів МЮ та Ліги Європи 

Португалец отметился дублем в выездном полуфинальном матче против Атлетика из Бильбао

02 мая 2025, 01:10 | Обновлено 02 мая 2025, 01:11
67
0
Бруну Фернандеш переписав декілька рекордів МЮ та Ліги Європи 
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед уверенно разобрался в Бильбао с местным Атлетиком со счетом 3:0.

Одним из главных героев встречи стал Бруну Фернандеш, который оформил дубль.

30-летний португальский полузащитник Манчестер Юнайтед стал первым игроком в истории раундов плей-офф Лиги Европы, кто совершил 30 результативных действий.

Бруну Фернандеш в 32-х матчах плей-офф этого турнира имеет в своем активе 19 забитых мячей и 12 результативных передач.

В сезоне 2024/25 Бруну Фернандеш забил 7 голов в Лиге Европы. Это является новым рекордом Манчестер Юнайтед в турнире за один сезон. Предыдущее достижение принадлежало Маркусу Рэшфорду (6) в сезоне 2022/23.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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