Бруну Фернандеш переписав декілька рекордів МЮ та Ліги Європи 

В первом полуфинальном матче Лиги Европы Манчестер Юнайтед уверенно разобрался в Бильбао с местным Атлетиком со счетом 3:0.

Одним из главных героев встречи стал Бруну Фернандеш, который оформил дубль.

30-летний португальский полузащитник Манчестер Юнайтед стал первым игроком в истории раундов плей-офф Лиги Европы, кто совершил 30 результативных действий.

Бруну Фернандеш в 32-х матчах плей-офф этого турнира имеет в своем активе 19 забитых мячей и 12 результативных передач.

В сезоне 2024/25 Бруну Фернандеш забил 7 голов в Лиге Европы. Это является новым рекордом Манчестер Юнайтед в турнире за один сезон. Предыдущее достижение принадлежало Маркусу Рэшфорду (6) в сезоне 2022/23.

Bruno Fernandes has now scored seven goals in the Europa League this season, the most by a Manchester United player in a single edition of the competition.



He overtakes Marcus Rashford, who scored 6 goals in 2022/23 (6 goals). ⚽️ https://t.co/phVxxknUed