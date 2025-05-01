Лига конференций01 мая 2025, 22:54 |
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Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы
01 мая 2025, 22:54 |
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В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».
Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига конференций. 1/2 финала
Юргорден – Челси – 0:2 (обновляется)
Голы: Санчо, 12, Мадуэке, 43
❗️ГОЛ! Санчо забил в ворота Юргордена, 12-я минута, 0:1
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
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