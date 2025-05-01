Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига конференций. 1/2 финала

Юргорден – Челси – 0:2 (обновляется)

Голы: Санчо, 12, Мадуэке, 43

❗️ГОЛ! Санчо забил в ворота Юргордена, 12-я минута, 0:1

❗️ГОЛ! Мадуэке забил в ворота Юргордена, 43-я минута, 0:2