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Лига конференций
Юргорден
01.05.2025 22:00 – 49 0 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
01 мая 2025, 22:54 |
283
0

Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Лиги Европы

01 мая 2025, 22:54 |
283
0
Юргорден – Челси. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Челси».

Встречу принимает Теле 2 Арена в Стокгольме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Лига конференций. 1/2 финала

Юргорден – Челси – 0:2 (обновляется)

Голы: Санчо, 12, Мадуэке, 43

❗️ГОЛ! Санчо забил в ворота Юргордена, 12-я минута, 0:1

❗️ГОЛ! Мадуэке забил в ворота Юргордена, 43-я минута, 0:2

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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