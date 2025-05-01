Сенсационный канадец. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Мадриде

30 апреля на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Пятый сеяный Джек Дрейпер разгромил Томми Пола и далее встретится с Маттео Арнальди. Итальянец в четвертом раунде прошел представителя США Фрэнсиса Тиафо.

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11-я ракетка мира Лоренцо Музетти выбил Алекса де Минаура. В четвертьфинале Лоренцо поборется против Габриэля Диалло из Канады, который в статусе андердога переиграл Григора Димитрова.

Днем ранее в столице Испании состоялись встречи четвертого круга в верхней части сетки. Четвертьфиналы в Мадриде пройдут в четверг, 1 мая.

АТР 1000 Мадрид. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Томми Пол [11] – 6:2, 6:2

Фрэнсис Тиафо [16] – Маттео Арнальди – 3:6, 5:7

Алекс де Минаур [6] – Лоренцо Музетти [10] – 4:6, 2:6

Григор Димитров [15] – Габриэль Диалло – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6

АТР 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]

Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9]

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди

Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло