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ATP
01 мая 2025, 07:39 |
111
0

Сенсационный канадец. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Мадриде

30 апреля на турнире АТР 1000 в Испании состоялись поединки 4-раунда в нижней части сетки

01 мая 2025, 07:39 |
111
0
Сенсационный канадец. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

30 апреля на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.

Пятый сеяный Джек Дрейпер разгромил Томми Пола и далее встретится с Маттео Арнальди. Итальянец в четвертом раунде прошел представителя США Фрэнсиса Тиафо.

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11-я ракетка мира Лоренцо Музетти выбил Алекса де Минаура. В четвертьфинале Лоренцо поборется против Габриэля Диалло из Канады, который в статусе андердога переиграл Григора Димитрова.

Днем ранее в столице Испании состоялись встречи четвертого круга в верхней части сетки. Четвертьфиналы в Мадриде пройдут в четверг, 1 мая.

АТР 1000 Мадрид. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Томми Пол [11] – 6:2, 6:2
Фрэнсис Тиафо [16] – Маттео Арнальди – 3:6, 5:7

Алекс де Минаур [6] – Лоренцо Музетти [10] – 4:6, 2:6
Григор Димитров [15] – Габриэль Диалло – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6

АТР 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9]

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди
Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло

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ATP Мадрид Джек Дрейпер Томми Пол Фрэнсис Тиафо Маттео Арнальди Алекс де Минаур Лоренцо Музетти Григор Димитров Габриэль Диалло Франсиско Черундоло Якуб Меншик Каспер Рууд Даниил Медведев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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